Парад найбільших прапорів: у Полтавській області теж вирішили встановити велетенський стяг за майже 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Полтавській області планують встановити державний прапор, на проектування та встановлення облвлада виділила 2,7 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Полтавської облдержадміністрації.
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“50-метровий флагшток із державним прапором буде видно з багатьох куточків міста. Полтавська обласна влада виділила 2,7 млн грн на проєктування й початок встановлення найбільшого державного прапора на Полтавщині”, — розповів очільник ОДА Олег Синєгубов.
Деталі
Повідомляється, що прапор з’явиться до 30-ї річниці з Дня Незалежності України.
Висота флагштока становитиме 50 метрів, а розмір полотна — 12 на 18 метрів. Стелу розмістять у сквері Героїв України — на перехресті вулиць Небесної Сотні, Стрітенської та Гагаріна. Окрім того, буде реконструйована прилегла територія.
Зазначається, що кошти на встановлення прапора були перерозподілені під час другого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради 8-го скликання.
Нагадаємо
На почтаку березня у Миколаєві також вирішили встановити державний прапор вартістю 14 мільйонів гривень
Найбільший прапор в Україні встановлений в Києві. Розмір полотнища — 16 на 24 метри. Висота флагштоку становить близько 90 метрів.