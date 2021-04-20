Парад крупнейших флагов: в Полтавской области тоже решили установить гигантский флаг за почти 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Полтавской области планируют установить государственный флаг, на проектирование и установку облвласть выделила 2,7 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Полтавской облгосадминистрации.
Цитата
"50-метровый флагшток с государственным флагом будет видно из многих уголков города. Полтавская областная власть выделила 2,7 млн грн на проектирование и начало установления крупнейшего государственного флага в Полтавской области", - рассказал глава ОГА Олег Синегубов.
Детали
Сообщается, что флаг появится к 30-й годовщине со дня Независимости Украины.
Высота флагштока составит 50 метров, а размер полотна - 12 на 18 метров. Стелу разместят в сквере Героев Украины - на перекрестке улиц Небесной Сотни, Сретенской и Гагарина. Кроме того, будет реконструирована прилегающая территория.
Отмечается, что средства на установку флага были перераспределены во время второго пленарного заседания четвертой сессии Полтавского областного совета 8-го созыва.
Напомним
В начале марта в Николаеве также решили установить государственный флаг стоимостью 14 млн гривен.
Самый большой флаг в Украине установлен в Киеве. Размер полотнища - 16 на 24 метра. Высота флагштока составляет около 90 метров.