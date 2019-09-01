Папа Римський закликав до "рішучих заходів" у зв'язку зі зміною клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Папа Римський Франциск в неділю закликав уряди прийняти "рішучі заходи" для боротьби з глобальним потеплінням і скорочення використання викопного палива, заявивши, що світ переживає кліматичну катастрофу. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.
Назвавши саміт ООН "особливо важливим", Папа додав: "Там уряди повинні будуть продемонструвати політичну волю до прийняття рішучих заходів для якнайшвидшого досягнення нульового рівня чистих викидів парникових газів і обмеження середнього зростання глобальної температури до 1,5 градуса Цельсія щодо доіндустріального рівня відповідно до цілей Паризької угоди".
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За його словами, "ми спровокували надзвичайну кліматичну ситуацію, яка серйозно загрожуємо природі і самому життю, в тому числі і нашому".
"Наші молитви і заклики спрямовані в першу чергу на підвищення обізнаності політичних і громадянських лідерів. Уряди повинні підтвердити зобов'язання, які мають вирішальне значення для направлення планети до життя, а не смерті", - сказав Папа Римський.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск застряг у ліфті майже на пів години, його звільнила пожежна бригада.