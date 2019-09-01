Папа Римский призвал к "решительным мерам" в связи с изменением климата

Назвав саммит ООН "особо важным", Папа сказал: "Там правительства должны будут продемонстрировать политическую волю к принятию решительных мер для скорейшего достижения нулевого уровня чистых выбросов парниковых газов и ограничения среднего роста глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня в соответствии с целями Парижского соглашения".

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По его словам, "мы спровоцировали чрезвычайную климатическую ситуацию, которая серьезно угрожает природе и самой жизни, в том числе и нашей".

"Наши молитвы и призывы направлены в первую очередь на повышение осведомленности политических и гражданских лидеров. Правительства должны подтвердить обязательства, которые имеют решающее значение для направления планеты к жизни, а не смерти", - сказал Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск застрял в лифте почти на полчаса, его освободили пожарная бригада.