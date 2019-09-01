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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 6695 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113686 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124494 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115959 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121683 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126223 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151413 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150829 просмотра

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Папа Римский призвал к "решительным мерам" в связи с изменением климата

Папа Римский призвал к "решительным мерам" в связи с изменением климата

Киев  •  УНН

 • 10549 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Папа Римский Франциск в воскресенье призвал правительства принять "решительные меры" для борьбы с глобальным потеплением и сокращения использования ископаемого топлива, заявив, что мир переживает климатическую катастрофу. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Назвав саммит ООН "особо важным", Папа сказал: "Там правительства должны будут продемонстрировать политическую волю к принятию решительных мер для скорейшего достижения нулевого уровня чистых выбросов парниковых газов и ограничения среднего роста глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня в соответствии с целями Парижского соглашения".

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По его словам, "мы спровоцировали чрезвычайную климатическую ситуацию, которая серьезно угрожает природе и самой жизни, в том числе и нашей".

"Наши молитвы и призывы направлены в первую очередь на повышение осведомленности политических и гражданских лидеров. Правительства должны подтвердить обязательства, которые имеют решающее значение для направления планеты к жизни, а не смерти", - сказал Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск застрял в лифте почти на полчаса, его освободили пожарная бригада.

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