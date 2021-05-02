Папа Римський привітав православних світу з Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Папа Римський Франциск привітав православних з Великоднем, який відзначається в неділю православними церквами і рядом католицьких Східних церков, передає УНН.
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“Найтепліші поздоровлення моїм дорогим братам і сестрам православних церков і деяких католицьких Східних церков, які відзначають сьогодні Воскресіння Христа за юліанським календарем. Зі святом Великодня!”, — сказав понтифік в ході недільної проповіді, виголошеній з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра.
Він також висловив співчуття з приводу трагічного інциденту в Ізраїлі, в результаті якого в тисняві на релігійному церемонії загинули 45 осіб.
Контекст
Християни східного обряду відзначають в неділю, 2 травня, головне релігійне свято року — Великдень. В цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.