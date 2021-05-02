Папа Римський привітав православних світу з Великоднем

Деталі

“Найтепліші поздоровлення моїм дорогим братам і сестрам православних церков і деяких католицьких Східних церков, які відзначають сьогодні Воскресіння Христа за юліанським календарем. Зі святом Великодня!”, — сказав понтифік в ході недільної проповіді, виголошеній з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра.

Він також висловив співчуття з приводу трагічного інциденту в Ізраїлі, в результаті якого в тисняві на релігійному церемонії загинули 45 осіб.

Контекст

Християни східного обряду відзначають в неділю, 2 травня, головне релігійне свято року — Великдень. В цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.