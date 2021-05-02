Папа Римский поздравил православных мира с Пасхой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой, которая отмечается в воскресенье православными церквями и рядом католических Восточных церквей, передает УНН.
Детали
“Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!”, — сказал понтифик в ходе воскресной проповеди, произнесенной из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.
Он также выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Израиле, в результате которого в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек.
Контекст
Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 2 мая, главный религиозный праздник года — Пасха. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте.