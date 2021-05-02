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Папа Римский поздравил православных мира с Пасхой

Папа Римский поздравил православных мира с Пасхой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой, которая отмечается в воскресенье православными церквями и рядом католических Восточных церквей, передает УНН.

Детали

“Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!”, — сказал понтифик в ходе воскресной проповеди, произнесенной из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

Он также выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Израиле, в результате которого в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек.

Контекст

Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 2 мая, главный религиозный праздник года — Пасха. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте.

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