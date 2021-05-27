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Папа Римський пожартував, що Бразилію не врятувати, оскільки там "багато п'ють і мало моляться"

Київ • УНН

 • 17973 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Папа Римський Франциск в середу розвеселив двох священнослужителів з Бразилії, які звернулися до нього з проханням молитися за народ республіки. Відеозапис неформальної зустрічі з понтифіком розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram бразильський священик Жоау Паулу Віктор, передає УНН.

Папа Римський пожартував, що Бразилію не врятувати, оскільки там "багато п'ють і мало моляться"

Цитата

“Вам немає порятунку. Занадто багато кашаси (бразильський національний міцний алкогольний напій — ред.) і мало молитов”, — сказав з посмішкою у відповідь на прохання Франциск, після чого написав пальцем хресне знамення на лобі сановника з північно-східного бразильського штату Параїба.

Доповнення

По середах понтифік традиційно читає проповідь для присутніх на площі Святого Петра в Римі, після чого підходить до віруючих, щоб привітати їх. Так сталося і цього разу. “Уже пішовши звідти, ми кілька разів зупинялися на вулиці, щоб посміятися, згадуючи про те, що сталося”, — наводить газета Globo слова отця Карлоса Енріке, що знімав зустріч з Папою.

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Гості з Південної Америки оцінили жарт глави Римської католицької церкви, який, за їхніми словами, після запевнив їх, що Бразилія є постійною країною в його молитвах, хоча ця частина спілкування з понтифіком залишилася поза кадром.

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