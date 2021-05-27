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Папа Римский пошутил, что Бразилию не спасти, так как там "много пьют и мало молятся"

Киев • УНН

 • 17973 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Папа Римский Франциск в среду развеселил двух священнослужителей из Бразилии, которые обратились к нему с просьбой молиться за народ республики. Видеозапись неформальной встречи с понтификом разместил на своей странице в социальной сети Instagram бразильский священник Жоау Паулу Виктор, передает УНН.

Папа Римский пошутил, что Бразилию не спасти, так как там "много пьют и мало молятся"

Цитата

“Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский национальный крепкий алкогольный напиток — ред.) И мало молитв”, — сказал с улыбкой в ответ на просьбу Франциск, после чего написал пальцем крестное знамение на лбу сановника с северо-восточного бразильского штата Параиба.

дополнение

По средам понтифик традиционно читает проповедь для собравшихся на площади Святого Петра в Риме, после чего подходит к верующим, чтобы поздравить их. Так произошло и в этот раз. “Уже уйдя оттуда, мы несколько раз останавливались на улице, чтобы посмеяться, вспоминая о том, что произошло”, — приводит газета Globo слова отца Карлоса Энрике, что снимал встречу с Папой.

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Гости из Южной Америки оценили шутку главы Римской католической церкви, который, по их словам, после заверил их, что Бразилия является постоянной страной в его молитвах, хотя эта часть общения с понтификом осталась за кадром.

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