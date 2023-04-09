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Папа Франциск згадав Україну і звернувся до росіян у великодній промові

Папа Франциск згадав Україну і звернувся до росіян у великодній промові

Київ • УНН

 • 821242 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Папа Римський Франциск у своїй великодній промові згадав про війну в Україні та звернувся до росіян. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Під час великодньої меси на площі Святого Петра у Ватикані Папа Римський згадав українців і закликав росіян шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну.

Цитата

«Допоможіть коханому українському народу на шляху до миру і пролийте світло Великодня на народ росії», — сказав Франциск.

Він також попросив Бога «утішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну, і дарувати ув'язненим можливість повернутися цілими і неушкодженими до своїх родин.

«Відкрийте серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні й усім конфліктам і кровопролиттям у нашому світі», - додав Франциск.

Доповнення

У Ватикані другий рік поспіль провели хресний хід з українцем і росіянином.

Представник МЗС Олег Ніколенко заявив, що хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву й агресора.

Папа Римський пропустив церемонію хресної ходи через проблеми зі здоров'ям.

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