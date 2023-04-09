Папа Франциск упомянул Украину и обратился к россиянам в пасхальной речи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Папа Римский Франциск в своей пасхальной речи упомянул о войне в Украине и обратился к россиянам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Во время пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский вспомнил украинцев и призвал россиян искать правду о вторжении их страны в Украину.
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«Помогите любимому украинскому народу на пути к миру и пролейте свет Пасхи на народ России», — сказал Франциск.
Он также попросил Бога «утешить раненых и всех тех, кто потерял близких из-за войны, и даровать заключенным возможность вернуться целыми и невредимыми к своим семьям.
«Откройте сердца всего международного сообщества, чтобы стремиться положить конец этой войне и всем конфликтам, и кровопролитиям в нашем мире», - добавил Франциск.
Дополнение
В Ватикане второй год подряд провели крестный ход с украинцем и россиянином.
Представитель МИД Олег Николенко заявил, что шествие было снова омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора.
Папа Римский пропустил церемонию крестного хода из-за проблем со здоровьем.