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Папа Франциск упомянул Украину и обратился к россиянам в пасхальной речи

Папа Франциск упомянул Украину и обратился к россиянам в пасхальной речи

Киев • УНН

 • 821239 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Папа Римский Франциск в своей пасхальной речи упомянул о войне в Украине и обратился к россиянам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Во время пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский вспомнил украинцев и призвал россиян искать правду о вторжении их страны в Украину.

Цитата

«Помогите любимому украинскому народу на пути к миру и пролейте свет Пасхи на народ России», — сказал Франциск.

Он также попросил Бога «утешить раненых и всех тех, кто потерял близких из-за войны, и даровать заключенным возможность вернуться целыми и невредимыми к своим семьям.

«Откройте сердца всего международного сообщества, чтобы стремиться положить конец этой войне и всем конфликтам, и кровопролитиям в нашем мире», - добавил Франциск.

Дополнение

В Ватикане второй год подряд провели крестный ход с украинцем и россиянином.

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что шествие было снова омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора.

Папа Римский пропустил церемонию крестного хода из-за проблем со здоровьем.

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