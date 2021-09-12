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Папа Франциск прибув до Угорщини в першому закордонному турне після операції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Папа Франциск прибув до Угорщини на початку свого першого міжнародного турне після перенесеної в липні операції на кишечнику. Про це інформує УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

У Будапешті він проведе месу під час міжнародної конференції по Євхаристії, а також зустрінеться з угорськими релігійними діячами і президентом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Організатори очікують, що на месі на площі Героїв буде близько 75 тисяч осіб, яка проходитиме з невеликими коронавірусними обмеженнями, навіть незважаючи на те, що Угорщина, як і решта Європи, бореться з високо інфекційним "Дельта" штамом.

Незважаючи на прохання Угорської лікарської палати, організатори конгресу вирішили не вимагати вакцинацію проти Covid-19, тести, маски або соціальне дистанціювання для учасників.

Далі Папа Франциск відправиться в чотириденну поїздку до Словаччини.

Доповнення

Папа Франциск відновив закордонні поїздки після затишшя через сплеск коронавірусу, та перенесену операцію з видалення 33-сантиметрової ділянки товстої кишки.

"Погані бур'яни ніколи не вмирають", - пожартував він про своє одужання.

Ватикан і організатори поїздки підкреслили, що Франциск був запрошений до Угорщини тільки для того, щоб відсвяткувати месу, а не зробити належний державний і пастирський візит, як він зробить це в Словаччині.

Близько 39% угорців оголосили себе католиками за переписом 2011 року, в той час як 13% заявили, що є протестантами, лютеранами чи кальвіністами - протестантською гілкою, до якої належить і прем'єр Орбан.

Від початку свого понтифікату, Папа Франциск відвідав 54 країни світу.

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