Папа Франциск прибув до Угорщини в першому закордонному турне після операції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Папа Франциск прибув до Угорщини на початку свого першого міжнародного турне після перенесеної в липні операції на кишечнику. Про це інформує УНН з посиланням на Vatican News.
Деталі
У Будапешті він проведе месу під час міжнародної конференції по Євхаристії, а також зустрінеться з угорськими релігійними діячами і президентом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Організатори очікують, що на месі на площі Героїв буде близько 75 тисяч осіб, яка проходитиме з невеликими коронавірусними обмеженнями, навіть незважаючи на те, що Угорщина, як і решта Європи, бореться з високо інфекційним "Дельта" штамом.
Незважаючи на прохання Угорської лікарської палати, організатори конгресу вирішили не вимагати вакцинацію проти Covid-19, тести, маски або соціальне дистанціювання для учасників.
Далі Папа Франциск відправиться в чотириденну поїздку до Словаччини.
Доповнення
Папа Франциск відновив закордонні поїздки після затишшя через сплеск коронавірусу, та перенесену операцію з видалення 33-сантиметрової ділянки товстої кишки.
"Погані бур'яни ніколи не вмирають", - пожартував він про своє одужання.
Ватикан і організатори поїздки підкреслили, що Франциск був запрошений до Угорщини тільки для того, щоб відсвяткувати месу, а не зробити належний державний і пастирський візит, як він зробить це в Словаччині.
Близько 39% угорців оголосили себе католиками за переписом 2011 року, в той час як 13% заявили, що є протестантами, лютеранами чи кальвіністами - протестантською гілкою, до якої належить і прем'єр Орбан.
Від початку свого понтифікату, Папа Франциск відвідав 54 країни світу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папа Франциск відправив в'язням у Рим 15 тисяч порцій морозива