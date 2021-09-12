Папа Франциск прибыл в Венгрию в первом зарубежном турне после операции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Папа Франциск прибыл в Венгрию в начале своего первого международного турне после перенесенной в июле операции на кишечнике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
В Будапеште он проведет мессу во время международной конференции по Евхаристии, а также встретится с венгерскими религиозными деятелями и президентом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Организаторы ожидают, что на мессе на площади Героев будет около 75 тысяч человек, которая будет проходить с небольшими коронавирусными ограничениями, даже несмотря на то, что Венгрия, как и остальная Европа, борется с высоко инфекционным "Дельта" штаммом.
Несмотря на просьбы Венгерской врачебной палаты, организаторы конгресса решили не требовать вакцинацию против Covid-19, тесты, маски или социальное дистанцирование для участников.
Далее Папа Франциск отправится в четырехдневную поездку в Словакию.
Дополнение
Папа Франциск восстановил зарубежные поездки после затишья из-за всплеска коронавируса, и перенесенной операции по удалению 33-сантиметрового участка толстой кишки.
"Плохие сорняки никогда не умирают", - пошутил он о своем выздоровлении.
Ватикан и организаторы поездки подчеркнули, что Франциск был приглашен в Венгрию только для того, чтобы отпраздновать мессу, а не сделать надлежащий государственный и пастырский визит, как он сделает это в Словакии.
Около 39% венгров объявили себя католиками по переписи 2011 года, в то время как 13% заявили, что являются протестантами, лютеранами или кальвинистами - протестантской ветвью, к которой принадлежит и премьер Орбан.
С начала своего понтификата Папа Франциск посетил 54 страны мира.
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