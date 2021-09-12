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Папа Франциск прибыл в Венгрию в первом зарубежном турне после операции

Папа Франциск прибыл в Венгрию в первом зарубежном турне после операции

Киев  •  УНН

 • 18174 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Папа Франциск прибыл в Венгрию в начале своего первого международного турне после перенесенной в июле операции на кишечнике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

В Будапеште он проведет мессу во время международной конференции по Евхаристии, а также встретится с венгерскими религиозными деятелями и президентом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Организаторы ожидают, что на мессе на площади Героев будет около 75 тысяч человек, которая будет проходить с небольшими коронавирусными ограничениями, даже несмотря на то, что Венгрия, как и остальная Европа, борется с высоко инфекционным "Дельта" штаммом.

Несмотря на просьбы Венгерской врачебной палаты, организаторы конгресса решили не требовать вакцинацию против Covid-19, тесты, маски или социальное дистанцирование для участников.

Далее Папа Франциск отправится в четырехдневную поездку в Словакию.

Дополнение

Папа Франциск восстановил зарубежные поездки после затишья из-за всплеска коронавируса, и перенесенной операции по удалению 33-сантиметрового участка толстой кишки.

"Плохие сорняки никогда не умирают", - пошутил он о своем выздоровлении.

Ватикан и организаторы поездки подчеркнули, что Франциск был приглашен в Венгрию только для того, чтобы отпраздновать мессу, а не сделать надлежащий государственный и пастырский визит, как он сделает это в Словакии.

Около 39% венгров объявили себя католиками по переписи 2011 года, в то время как 13% заявили, что являются протестантами, лютеранами или кальвинистами - протестантской ветвью, к которой принадлежит и премьер Орбан.

С начала своего понтификата Папа Франциск посетил 54 страны мира.

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