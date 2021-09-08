Папа Франциск відправив в'язням у Рим 15 тисяч порцій морозива

Деталі

Морозиво доставили в дві римські в'язниці - Regina Coeli в центрі міста і Rebibbia на околиці, повідомив помічник Ватикану кардинал Конрад Краєвський.

У заяві Ватикану мовиться, що офіс благодійної організації Папи цього літа "не виїжджав у відпустку". Замість цього волонтери Ватикану витрачали свій час, "продовжуючи присвячувати себе, серед іншого, двом з семи діл милосердя: відвідування ув'язнених і втіху стражденних".

Це пожертвування було одним з кількох "маленьких євангельських жестів", зроблених влітку, "щоб допомогти і дати надію тисячам людей в тюрмах Риму", йдеться в заяві.

У червні близько 20 ув'язнених з в'язниці Ребіббіа зустріли понтифіка, перш ніж приєднатися до нього під час відвідування музеїв Ватикану.

Благодійний офіс Ватикану також возив невеликі групи бездомних "на море або озеро... на післяобідній відпочинок і вечері в піцерії".

Крім того, благодійна організація надала безкоштовні тести на Covid-19 і вакцинації бездомних і бідних в Римі.

Доповнення

Це літо було одним з найспекотніших за всю історію спостережень в Італії: в Сіракузах, на Сицилії, в серпні було зафіксовано максимум 48,8°C, що потенційно є найвищою температурою, зареєстрованою в Європі.

Сильні лісові пожежі також охопили південні регіони Італії та острів Сардинія, при цьому високі температури і сильні вітри перешкоджали зусиллям по їх стримуванню.