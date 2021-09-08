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Папа Франциск отправил заключенным в Рим 15 тысяч порций мороженого

Киев  •  УНН

 • 17451 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Папа Франциск отправил заключенным 15 тысяч порций мороженого, чтобы помочь им "остыть" во время одного из самых жарких лет в Италии за всю историю наблюдений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мороженое доставили в две римские тюрьмы - Regina Coeli в центре города и Rebibbia на окраине, сообщил помощник Ватикана кардинал Конрад Краевский.

В заявлении Ватикана говорится, что офис благотворительной организации Папы этим летом "не выезжал в отпуск". Вместо этого волонтеры Ватикана тратили свое время, "продожая посвящать себя, среди прочего, двум из семи дел милосердия: посещение заключенных и удовольствия страждущих".

Это пожертвование было одним из нескольких "маленьких евангельских жестов", сделанных летом, "чтобы помочь и дать надежду тысячам людей в тюрьмах Рима", говорится в заявлении.

В июне около 20 заключенных из тюрьмы Ребиббиа встретили понтифика, прежде чем присоединиться к нему во время посещения музеев Ватикана.

Благотворительный офис Ватикана также возил небольшие группы бездомных "на море или озеро... на послеобеденный отдых и ужин в пиццерии".

Кроме того, благотворительная организация предоставила бесплатные тесты на Covid-19 и вакцинацию бездомным и бедным в Риме.

Дополнение

Это лето было одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Италии: в Сиракузах, на Сицилии, в августе было зафиксировано максимум 48,8°C, что является потенциально самой высокой температурой, зарегистрированной в Европе.

Сильные лесные пожары также охватили южные регионы Италии и остров Сардиния, при этом высокие температуры и сильные ветры препятствовали усилиям по их сдерживанию.

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