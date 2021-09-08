Папа Франциск отправил заключенным в Рим 15 тысяч порций мороженого

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Папа Франциск отправил заключенным 15 тысяч порций мороженого, чтобы помочь им "остыть" во время одного из самых жарких лет в Италии за всю историю наблюдений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.