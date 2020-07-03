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Пандемія: Закарпатська область посилила карантин

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У Закарпатській області вирішили посилити карантинні заходи через "стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19". Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.

Так, сьогодні відбулося позапланове засідання регіональної комісії ТЕБ та НС.

"Через стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19, вирішено посилити карантинні заходи", - сказав Петров.

Відтак, було вирішено обмежити на території області час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години.

Також вирішено заборонити з 4 липня на всій території області функціонування закладів (приміщень), які здаються в оренду для проведення масових заходів (весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо).

Крім того, вирішено обмежити проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитвених будинків, інших культових спорудах.

"Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів", - уточнив Петров.

Також у зв’язку із подальшим погіршенням епідситуації, було вирішено тимчасово заборонити на території Міжгірського району області роботу речових ринків.

Нагадаємо, станом на 3 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України та місто Київ. До переліку, серед інших, входить Закарпатська область.

Додамо, що у Харкові також посилили карантинні заходи.

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