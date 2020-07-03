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Київ і ще 9 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Станом на 3 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України та місто Київ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.

Так, зі списку неготових регіонів "випала" Хмельницька область.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.

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