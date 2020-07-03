Київ і ще 9 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Станом на 3 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України та місто Київ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.
Так, зі списку неготових регіонів "випала" Хмельницька область.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.