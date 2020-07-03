Київ і ще 9 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ

За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області, а також місто Київ.

Так, зі списку неготових регіонів "випала" Хмельницька область.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.