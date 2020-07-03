Киев и еще 9 регионов не готовы к ослаблению карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По состоянию на 3 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины и город Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области, а также город Киев.
Так, из списка неготовых регионов "выпала" Хмельницкая область.
Данные по АР Крым и городу Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине уже 46,7 тыс. сучаев COVID-19, за сутки - 876.