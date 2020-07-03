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Пандемия: Закарпатская область усилила карантин

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В Закарпатской области решили усилить карантинные мероприятия из-за "стабильно напряженной ситуации по распространению COVID-19". Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Так, сегодня состоялось внеплановое заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Из-за стабильно напряженной ситуации по распространению COVID-19 решено усилить карантинные меры", - сказал Петров.

Следовательно, было решено ограничить на территории области время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22 часов.

Также решено запретить с 4 июля на всей территории области функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.д.).

Кроме того, решено ограничить проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях.

"Богослужения проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий", - уточнил Петров.

Также в связи с дальнейшим ухудшением эпидситуации, было решено временно запретить на территории Межгорского района области работу вещевых рынков.

Напомним, по состоянию на 3 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины и город Киев. В перечень, среди прочих, входит Закарпатская область.

Добавим, что в Харькове также усилили карантинные меры.

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