Пандемія: ЄБРР прогнозує падіння економіки Росії на 4,5% через COVID-19 та ціни на нафту

У 2021 році, на думку аналітиків, економічне зростання відновиться і становитиме 4%.

ЄБРР на 6,2 процентних пункти погіршив свій прогноз по темпах зростання російської економіки в 2020 році. У попередньому прогнозі, що вийшов в листопаді 2019 року, банк припускав, що ВВП Росії зросте на 1,7%.

“Росія зіткнулася з подвійним шоком — пандемією коронавірусу, що вразила світовий попит, і провалом угоди по скороченню видобутку нафти, що одночасно призвело до значного падіння цін на нафту і різкого уповільнення активності”, — сказано в повідомленні ЄБРР.

Банк Росії очікує, що ВВП Росії в 2020 році скоротиться на 4-6%, а в 2021 році зросте на 2,8-4,8%. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння російського ВВП на 5,5% в 2020 році і подальше зростання на 3,5% в 2021 році. За оцінкою Єврокомісії, економіка Росії впаде на 5% в 2020 році і виросте на 1,6% в 2021 році.

Відзначимо, що на даний момент в Росії 242 271 інфікований COVID-19, з яких 2212 — померли.