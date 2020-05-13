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Пандемия: ЕБРР прогнозирует падение экономики России на 4,5% из-за COVID-19 и цен на нефть

Киев • УНН

 • 26884 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. ВВП России по итогам 2020 года сократится на 4,5% из-за падения цен на нефть и эпидемии COVID-19, говорится в весеннем прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), отмечает УНН.

Пандемия: ЕБРР прогнозирует падение экономики России на 4,5% из-за COVID-19 и цен на нефть

В 2021 году, по мнению аналитиков, экономический рост возобновится и составит 4%.

ЕБРР на 6,2 процентных пункта ухудшил свой прогноз по темпам роста российской экономики в 2020 году. В предыдущем прогнозе, вышедшем в ноябре 2019 года, банк предполагал, что ВВП России вырастет на 1,7%.

“Россия столкнулась с двойным шоком — пандемией коронавируса, поразившей мировой спрос, и провалом соглашения по сокращению добычи нефти, что одновременно привело к значительному падению цен на нефть и резкому замедлению активности”, — сказано в сообщении ЕБРР.

Банк России ожидает, что ВВП России в 2020 году сократится на 4-6%, а в 2021 году вырастет на 2,8-4,8%. Международный валютный фонд прогнозирует падение российского ВВП на 5,5% в 2020 году и последующий рост на 3,5% в 2021 году. По оценке Еврокомиссии, экономика России упадет на 5% в 2020 году и вырастет на 1,6% в 2021 году.

Отметим, что на данный момент в России 242 271 инфицированный COVID-19, из которых 2212 — умерли.

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