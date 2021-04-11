Пандемія: видання The New York Times назвало Росію лідером за надлишковою смертністю

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Київ • УНН

 • 16337 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Надлишкова смертність в Росії під час пандемії коронавіруса, за підрахунками The New York Times, в квітні-грудні 2020 року виявилась на 28% вище, ніж звичайно. За цим показником, пише видання, Росія випереджає країни Європи і США, передає УНН.

Деталі

За даними The New York Times, за вказаний період в Росії надлишкова смертність склала 362 тисячі 302 людини. При цьому за офіційними даними з квітня по грудень 2020 року в Росії від коронавірусу померли 57 тисяч 2 людини.

Для порівняння видання наводить дані про надмірну смертність в США. З середини березня по грудень 2020 року надлишкова смертність в Сполучених Штатах, населення яких майже в два з половиною рази більше, ніж в Росії, склала 385 тисяч 100 осіб, в тому числі 316 тисяч 370 смертей були пов’язані з COVID-19. Показник надлишкової смертності в США — 17%.

Показники надлишкової смертності, йдеться в статті The New York Times, ставлять під сумнів заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія краще за багато інших країн світу справляється з пандемією і її наслідками.

Довідка

Згідно офіційно федеральної статистикою, яка також враховує дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя — в Російській Федерації 4 641 390 випадків захворювання, загинули 102 986 осіб.

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