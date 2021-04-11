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Пандемия: издание The New York Times назвало Россию лидером по убыточной смертности

Пандемия: издание The New York Times назвало Россию лидером по убыточной смертности

Киев  •  УНН

 • 16323 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Избыточная смертность в России во время пандемии коронавируса, по подсчетам The New York Times, в апреле-декабре 2020 года оказалась на 28% выше обычного. По этому показателю, пишет издание, Россия опережает страны Европы и США, передает УНН.

Детали

По данным The New York Times, за указанный период в России избыточная смертность составила 362 тысячи 302 человека. При этом по официальным данным с апреля по декабрь 2020 года в России от коронавируса умерли 57 тысяч 2 человека.

Для сравнения издание приводит данные об избыточной смертности в США. С середины марта по декабрь 2020 года избыточная смертность в Соединенных Штатах, население которых почти в два с половиной раза больше, чем в России, составила 385 тысяч 100 человек, в том числе 316 тысяч 370 смертей были связаны с COVID-19. Показатель избыточной смертности в США — 17%.

Показатели избыточной смертности, говорится в статье The New York Times, ставят под сомнение заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия лучше многих других стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.

Справка

Согласно официально федеральной статистике, которая также учитывает данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя — в Российской Федерации 4 641 390 случаев заболевания, погибли 102 986 человек.

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