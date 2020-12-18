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Пандемія: Верховний суд Бразилії визнав вакцинацію від COVID-19 обов'язковою, за відмову - відповідальність

Київ • УНН

 • 12904 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховний суд Бразилії дозволив державі “побічно примушувати” населення до вакцинації від нового коронавірусу, в разі прийняття відповідних законів влада різних рівнів зможе за відмову від імунізації вводити щодо громадян обмеження, повідомило видання Folha de S.Paulo, зазначає УНН.

Пандемія: Верховний суд Бразилії визнав вакцинацію від COVID-19 обов'язковою, за відмову - відповідальність

“Федеральний верховний суд вирішив, що вакцина проти COVID-19 може бути обов’язковою при наявності відповідного закону”, — йдеться в матеріалі видання за підсумками засідання суду.

Колегія при розгляді питання про примусову вакцинацію населення підтримала суддю Рікарду Левандовскі, який стверджував, що вона може здійснюватися “непрямими заходами”, привівши в приклад заборону відвідувати певні місця або займатися певною діяльністю.

Судді при цьому підкреслили, що для вакцинації необхідна згода людини — будь-яке рішення про примусову вакцинацію людей, тобто без їхньої явної згоди, буде кричущим порушенням конституції.

Цим рішенням суду влада Бразилії на рівні штатів і муніципалітетів отримали можливість накладати на громадян зобов’язання вакцинуватися і вводити відповідні обмеження.

Уряд країни планує провести вакцинацію всього населення країни від коронавірусу в 2021 році, для цього будуть використовуватися вакцини, схвалені національним санітарним регулятором Anvisa. Згідно з недавнім законом, Anvisa зобов’язана оцінювати заявки вакцин-кандидатів, вже схвалених аналогічним органом іншої країни, не більше 72 годин.

Раніше повідомлялося, що перші партії вакцин від коронавірусу виробництва AstraZeneca, Sinovac і Pfizer/BioNTech будуть поставлені в Бразилію в січні і лютому. Очікуваний сумарний обсяг цих поставок — 25 мільйонів доз.

Додамо, що напередодні загальна кількість випадків захворювання в Бразилії перевищила позначку в 7 мільйонів осіб.

Згідно даним місцевого МОЗ — на даний момент в Бразилії 7 110 434 випадки захворювання, з них 69 826 за останню добу, загинули від хвороби — 184 827 осіб.

За даними ВООЗ — в Бразилії 6 970 034 випадків захворювання, 182 799 осіб — загинули.

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