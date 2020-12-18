Пандемія: Верховний суд Бразилії визнав вакцинацію від COVID-19 обов'язковою, за відмову - відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховний суд Бразилії дозволив державі “побічно примушувати” населення до вакцинації від нового коронавірусу, в разі прийняття відповідних законів влада різних рівнів зможе за відмову від імунізації вводити щодо громадян обмеження, повідомило видання Folha de S.Paulo, зазначає УНН.
“Федеральний верховний суд вирішив, що вакцина проти COVID-19 може бути обов’язковою при наявності відповідного закону”, — йдеться в матеріалі видання за підсумками засідання суду.
Колегія при розгляді питання про примусову вакцинацію населення підтримала суддю Рікарду Левандовскі, який стверджував, що вона може здійснюватися “непрямими заходами”, привівши в приклад заборону відвідувати певні місця або займатися певною діяльністю.
Судді при цьому підкреслили, що для вакцинації необхідна згода людини — будь-яке рішення про примусову вакцинацію людей, тобто без їхньої явної згоди, буде кричущим порушенням конституції.
Цим рішенням суду влада Бразилії на рівні штатів і муніципалітетів отримали можливість накладати на громадян зобов’язання вакцинуватися і вводити відповідні обмеження.
Уряд країни планує провести вакцинацію всього населення країни від коронавірусу в 2021 році, для цього будуть використовуватися вакцини, схвалені національним санітарним регулятором Anvisa. Згідно з недавнім законом, Anvisa зобов’язана оцінювати заявки вакцин-кандидатів, вже схвалених аналогічним органом іншої країни, не більше 72 годин.
Раніше повідомлялося, що перші партії вакцин від коронавірусу виробництва AstraZeneca, Sinovac і Pfizer/BioNTech будуть поставлені в Бразилію в січні і лютому. Очікуваний сумарний обсяг цих поставок — 25 мільйонів доз.
Додамо, що напередодні загальна кількість випадків захворювання в Бразилії перевищила позначку в 7 мільйонів осіб.
Згідно даним місцевого МОЗ — на даний момент в Бразилії 7 110 434 випадки захворювання, з них 69 826 за останню добу, загинули від хвороби — 184 827 осіб.
За даними ВООЗ — в Бразилії 6 970 034 випадків захворювання, 182 799 осіб — загинули.