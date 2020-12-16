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Пандемія: кількість випадків COVID-19 у Бразилії перевищила 7 млн осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом у Бразилії за добу зросла на 70 574 — до 7 040 608. Про це свідчать дані, опубліковані в середу на сайті МОЗ південноамериканської республіки, зазначає УНН.

Пандемія: кількість випадків COVID-19 у Бразилії перевищила 7 млн осіб

Кількість смертей збільшилася за 24 години на 936 і досягла 183 735. Щонайменше 6 132 683 інфікованих одужали, 724 190 пацієнтів залишаються під наглядом лікарів. На 100 тис. жителів припадає 3 350 інфікованих коронавірусом і 87 померлих від його наслідків.

Бразилія, де перший випадок зараження був підтверджений 26 лютого, посідає третє місце після США і Індії в списку держав з найбільшою кількістю інфікованих. За кількістю смертей вона поступається лише Сполученим Штатам.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Бразилії 6 927 145 випадків захворювання, 181 835 осіб загинули.

При цьому, ще на початку вересня цього року президент Бразилії Жаір Болсонару, відомий своїми вкрай одіозними і популістськими висловлюваннями, заявив, що країна “практично перемогла COVID-19” не дивлячись на 129 тисяч жертв на той момент.

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