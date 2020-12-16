Пандемия: количество случаев COVID-19 в Бразилии превысило 7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки возросло на 70 574 — до 7 040 608. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Минздрава южноамериканской республики, отмечает УНН.
Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 936 и достигло 183 735. По меньшей мере 6 132 683 инфицированных выздоровели, 724 190 пациентов остаются под наблюдением врачей. На 100 тыс. жителей приходятся 3 350 заразившихся коронавирусом и 87 умерших от его последствий.
Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу смертей она уступает только Соединенным Штатам.
Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Бразилии 6 927 145 случаев заболевания, 181 835 человек погибли.
При этом, ещё в начале сентября этого года президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими крайне одиозными и популистскими высказываниями, заявил, что страна “практически победила COVID-19” несмотря на 129 тысяч жертв к тому моменту.