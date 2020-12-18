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Пандемия: Верховный суд Бразилии признал вакцинацию от COVID-19 обязательной, за отказ - ответственность

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховный суд Бразилии позволил государству “косвенно принуждать” население к вакцинации от нового коронавируса, в случае принятия соответствующих законов власти различных уровней смогут за отказ от иммунизации вводить в отношении граждан ограничения, сообщило издание Folha de S.Paulo, отмечает УНН.

Пандемия: Верховный суд Бразилии признал вакцинацию от COVID-19 обязательной, за отказ - ответственность

“Федеральный верховный суд решил, что вакцина против COVID-19 может быть обязательной при наличии соответствующего закона”, — говорится в материале издания по итогам заседания суда.

Коллегия при рассмотрении вопроса о принудительной вакцинации населения поддержала судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что она может осуществляться “косвенными мерами”, приведя в пример запрет посещать определенные места или заниматься определенной деятельностью.

Судьи при этом подчеркнули, что для вакцинации необходимо согласие человека — любое решение о принудительной вакцинации людей, то есть без их явного согласия, будет являться вопиющим нарушением конституции.

Этим решением суда власти Бразилии на уровне штатов и муниципалитетов получили возможность накладывать на граждан обязательство вакцинироваться и вводить соответствующие ограничения.

Правительство страны планирует провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, для этого будут использоваться вакцины, одобренные национальным санитарным регулятором Anvisa. Согласно недавнему закону, Anvisa обязана оценивать заявки вакцин-кандидатов, уже одобренных аналогичным органом другой страны, не более 72 часов.

Ранее сообщалось, что первые партии вакцин от коронавируса производства AstraZeneca, Sinovac и Pfizer/BioNTech будут поставлены в Бразилию в январе и феврале. Ожидаемый суммарный объем этих поставок — 25 миллионов доз.

Добавим, что накануне общее количество случаев заболевания в Бразилии превысило отметку в 7 миллионов человек.

Согласно данным местного Минздрава — на данный момент в Бразилии 7 110 434 случая заболевания, из них 69 826 за последние сутки, погибли от болезни — 184 827 человек.

По данным ВОЗ — в Бразилии 6 970 034 случаев заболевания, 182 799 человек — погибли.

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