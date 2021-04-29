Пандемія: вчені дослідили причини проблем з травленням при COVID-19

Важливо зазначити, що наукові матеріали, опубліковані на bioRxiv — на даний момент проходять фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

В ході дослідження вчені на чолі з доцентом Університету Джонса Хопкінса Ольгою Ковбаснюк аналізували зразки різних типів тканин кишечника. Їх розмножили в пробірках і простежили, як вони будуть реагувати на появу в живильному середовищі справжніх частинок коронавірусу нового типу або їхніх “муляжів”, які можуть прикріплятися, але потрапити всередину клітини не здатні.

Виявилося, що порушення в роботі травної системи переважно були пов’язані з тим, що коронавірус провокував запалення в тканини кишечника. Через вірус клітини цієї тканини починали виробляти безліч сигнальних молекул, через які посилюються запальні процеси.

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Ці ж речовини порушували роботу багатьох іонних каналів в клітинах кишечника, змушуючи їх викидати в навколишнє середовище іони хлору і поглинати атоми кальцію. Коли останні потрапляли в клітини, активувалися гени, які пов’язані з прискореним виведенням вмісту кишечника. Це і викликає проблеми з травленням у носіїв вірусу.

Подібним чином на кишечник діяли не тільки повноцінні частки коронавірусу але і їхні “муляжі”. Це говорить про те, що проблеми з травленням можуть виникнути, якщо в травну систему з інших частин організму потраплять навіть обривки білкової оболонки SARS-CoV-2.

Ковбаснюк і її колеги сподіваються, що завдяки результатам їхнього дослідження медики зможуть підібрати протизапальні препарати, за рахунок яких можна буде придушити проблеми з травною системою у пацієнтів з COVID-19 або хоча б перешкодити їхній появі. Це значно полегшить життя як самим хворим, так і їхнім лікуючим лікарям, роблять висновок вчені.