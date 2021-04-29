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Пандемия: ученые исследовали причины проблем с пищеварением при COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Молекулярные биологи выяснили, почему примерно каждый десятый носитель коронавируса нового типа страдает от тяжелых проблем с пищеварением. Дело в том, что SARS-CoV-2 провоцирует воспаления в ткани кишечника и заставляет ее клетки поглощать большое количество ионов кальция. Свои выводы ученые опубликовали на bioRxiv, пишет УНН.

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

В ходе исследования ученые во главе с доцентом Университета Джонса Хопкинса Ольгой Ковбаснюк анализировали образцы разных типов тканей кишечника. Их размножили в пробирках и проследили, как они будут реагировать на появление в питательной среде настоящих частиц коронавируса нового типа или их “муляжей”, которые могут прикрепляться, но попасть внутрь клетки не способны.

Оказалось, что нарушения в работе пищеварительной системы преимущественно были связаны с тем, что коронавирус провоцировал воспаления в ткани кишечника. Из-за вируса клетки этой ткани начинали вырабатывать множество сигнальных молекул, из-за которых усиливаются воспалительные процессы.

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Эти же вещества нарушали работу многих ионных каналов в клетках кишечника, заставляя их выбрасывать в окружающую среду ионы хлора и поглощать атомы кальция. Когда последние попадали в клетки, активировались гены, которые связаны с ускоренным выводом содержимого кишечника. Это и вызывает проблемы с пищеварением у носителей вируса.

Подобным образом на кишечник действовали не только полноценные частицы коронавируса но и их “муляжи”. Это говорит о том, что проблемы с пищеварением могут возникнуть, если в пищеварительную систему из других частей организма попадут даже обрывки белковой оболочки SARS-CoV-2.

Ковбаснюк и ее коллеги надеются, что благодаря результатам их исследования медики смогут подобрать противовоспалительные препараты, за счет которых можно будет подавить проблемы с пищеварительной системой у пациентов с COVID-19 или хотя бы помешать их появлению. Это значительно облегчит жизнь как самим больным, так и их лечащим врачам, заключают ученые.

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