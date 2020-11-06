Пандемія: у ЗСУ через коронавірусну хворобу померло вже 19 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 148 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Крім того, ще один військовий помер від хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 6 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2030 осіб. Всього за час пандемії одужало 4456 осіб. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 406 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 23 особи. На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 19 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - інформують у командуванні.
Зазначається, що через вірусну пневмонію помер працівник ЗС України із Хмельниччини, який мав хронічні супутні захворювання.
"За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомили у Медсилах.
За даними військових медиків, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 23 особи, а вдома (під наглядом медичної служби) - 125 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисяч, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України.
Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.