Пандемия: в ВСУ из-за коронавирусной болезни умерло уже 19 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 148 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Кроме того, еще один военный скончался от болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 6 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2030 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4456 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 406 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 23 человека. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 19 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", - информируют в командовании.
Отмечается, что из-за вирусной пневмонии скончался работник ВС Украины из Хмельницкой области, который имел хронические сопутствующие заболевания.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщили в Медсилах.
По данным военных медиков, из них в учреждениях здравоохранения находится 23 человека, а дома (под наблюдением медицинской службы) - 125 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тысяч, что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины.
Напомним, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.