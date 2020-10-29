Пандемія: у Росії зафіксували рекордну добову кількість інфікувань та смертність через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Загальна кількість інфікованих нової коронавірусною інфекцією в Росії досягла 1 581 693 осіб. На ранок 29 жовтня в країні зареєстровано 17 717 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН.
Раніше рекордний добовий приріст був зафіксований 26 жовтня — тоді були виявлені 17 347 хворих коронавірусом за добу.
Найбільше хворих у Москві (+4906 осіб за добу), Петербурзі (+758) і Підмосков’ї (+514).
На думку епідеміолога Роспотребнадзора Олександра Горєлова, зростання захворюваності коронавірусом у Росії продовжиться ще два-три тижні.
За добу від інфекції померли ще 366 пацієнтів. Таким чином, в Росії третій день поспіль фіксується рекордна добова смертність від коронавірусу. Днем раніше повідомлялося про 346 померлих за добу. Всього з початку епідемії в країні померла 27 301 особа.
Одужали 1 186 041 осіб, з них 14 740 пацієнтів виписалися з лікарень за минулу добу. У країні проведено понад 59,2 мільйона лабораторних досліджень на виявлення COVID-19, в тому числі 553 тисячі тестів зроблені за останні 24 години.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.