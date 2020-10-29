Пандемия: в России зафиксировали рекордное суточное количество заражений и смертность из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в России достигло 1 581 693 человек. На утро 29 октября в стране зарегистрированы 17 717 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН.
Ранее рекордный суточный прирост был зафиксирован 26 октября — тогда были выявлены 17 347 заболевших коронавирусом за сутки.
Больше всего заболевших в Москве (+4906 человек за сутки), Петербурге (+758) и Подмосковье (+514).
По мнению эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две-три недели.
За сутки от инфекции умерли еще 366 пациентов. Таким образом, в России третий день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от коронавируса. Днем ранее сообщалось о 346 умерших за сутки. Всего с начала эпидемии в стране умерли 27 301 человек.
Выздоровели 1 186 041 человек, из них 14 740 пациентов выписались из больниц за минувшие сутки. В стране проведены свыше 59,2 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе 553 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.