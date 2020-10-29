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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Пандемия: в России зафиксировали рекордное суточное количество заражений и смертность из-за COVID-19

Пандемия: в России зафиксировали рекордное суточное количество заражений и смертность из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12921 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в России достигло 1 581 693 человек. На утро 29 октября в стране зарегистрированы 17 717 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН.

Ранее рекордный суточный прирост был зафиксирован 26 октября — тогда были выявлены 17 347 заболевших коронавирусом за сутки.

Больше всего заболевших в Москве (+4906 человек за сутки), Петербурге (+758) и Подмосковье (+514).

По мнению эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще две-три недели.

За сутки от инфекции умерли еще 366 пациентов. Таким образом, в России третий день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от коронавируса. Днем ранее сообщалось о 346 умерших за сутки. Всего с начала эпидемии в стране умерли 27 301 человек.

Выздоровели 1 186 041 человек, из них 14 740 пациентов выписались из больниц за минувшие сутки. В стране проведены свыше 59,2 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе 553 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа.

Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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