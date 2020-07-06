Пандемія: у Гонконзі вперше за три тижні виявлені випадки місцевої передачі COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Два нових місцевих випадки зараження коронавірусною інфекцією підтверджені у Гонконзі після трьох тижнів нульового приросту. Про це в понеділок повідомила газета South China Morning Post з посиланням на органи охорони здоров’я цього спеціального адміністративного району, пише УНН.

Йдеться про 59-річного хворого чоловіка, який працює в ресторані, і 41-річну співробітницю приватної клініки. Останнім часом обидва вони не виїжджали з Гонконгу.

Разом з тим за останню добу було виявлено вісім завезених випадків COVID-19 серед пасажирів, які повернулися з Індії, Пакистану та Індонезії.

“Якщо знову намітиться зростання випадків локального характеру, уряд може піти на посилення заходів соціального дистанціювання”, — цитує газета слова представника департаменту охорони здоров’я доктора Чуан Шук-кван.

В цілому в Гонконзі було зафіксовано 1 269 випадків зараження коронавирусной інфекцією, 1 156 пацієнтів виписані з лікарень, семеро померли. На тлі поліпшення епідеміологічної ситуації в місті з кінця травня були відкриті школи, пляжі, бари, нічні клуби, музеї та інші громадські місця.

Додамо, китайська влада виявила за минулу добу на материковій частині країни чотири випадки захворювання, викликаного новим коронавірусом, з них один в столиці.

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