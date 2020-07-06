Пандемия: в Гонконге впервые за три недели выявлены случаи местной передачи COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Два новых местных случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Гонконге после трех недель нулевого прироста. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на органы здравоохранения этого специального административного района, пишет УНН.
Речь идет о 59-летнем заболевшем мужчине, работающем в ресторане, и 41-летней сотруднице частной клиники. В последнее время оба они не выезжали из Гонконга.
Вместе с тем за последние сутки было выявлено восемь завозных случаев COVID-19 среди пассажиров, вернувшихся из Индии, Пакистана и Индонезии.
“Если снова наметится рост случаев локального характера, правительство может пойти на усиление мер социального дистанцирования”, — цитирует газета слова представителя департамента здравоохранения доктора Чуан Шук-кван.
В общей сложности в Гонконге было зафиксировано 1 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 156 пациентов выписаны из больниц, семеро скончались. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе с конца мая были открыты школы, пляжи, бары, ночные клубы, музеи и другие общественные места.
Добавим, китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны четыре случая заболевания, вызванного новым коронавирусом, из них один в столице.