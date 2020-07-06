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Пандемія: у Китаї зафіксували за добу 4 нові випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Китайська влада виявила за минулу добу на материковій частині країни чотири випадки захворювання, викликаного новим коронавірусом, один з них у столиці. Про це повідомив у понеділок Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР, інформує УНН.

За його даними, за останні 24 години летальних випадків не зафіксовано. У медичних установах Китаю знаходяться 405 пацієнтів з коронавірусом (за минулий день одужали два), у шести осіб захворювання протікає у важкій формі. Як випливає з поширеного документу, три з виявлених напередодні інфікованих приїхали з-за кордону. За час пандемії місцеві органи епідеміологічного контролю зареєстрували 1 934 інфікованих, які прибули з-за кордону, з них 1 865 одужали.

Згідно зі статистикою, на материковій частині КНР вилікувалися 93,96% хворих. Кількість інфікованих з грудня 2019 року перевищила 83,5 тис. З 15 квітня в країні офіційно не було летальних випадків (за винятком випадків, доданих у результаті коригування), показник смертності становить 5,54% (померли понад 4,6 тис. осіб).

У континентальному Китаї перше місце за кількістю хворих, які перебувають в медичних установах, займає Пекін (близько 320, середньостатистичне зростання кількості інфікованих за останні два тижні склало сім осіб на добу). За ним слідують Шанхай і південно-західна провінція Сичуань, де проходять лікування 28 і 12 пацієнтів відповідно. На території 16 адміністративних одиниць з 31 (рівень провінції, автономного району або міста центрального підпорядкування) хворих немає, в інших (не рахуючи столиці) налічується від одного до 20 пацієнтів.

Місцева влада не включає в загальну статистику і з 1 квітня згадує в окремій графі безсимптомних носіїв вірусу. Їх в КНР налічується 109, в тому числі 11 випадків зареєстровані за минулий день. Приблизно 40% інфікованих, що відносяться до цієї категорії і які перебувають під постійним наглядом лікарів, виявлені в Пекіні і в прилеглій до столиці північній провінції Хебей. У центральній провінції Хубей, де близько півроку тому виник перший осередок пандемії, є декілька інфікованих без симптомів.

Згідно з даними комітету, в Китаї налічується близько 3,9 тис. осіб, які тісно контактували з інфікованими і поміщених на карантин. На території країни введено знижений рівень загрози поширення коронавірусу, за винятком Пекіна, де минулого місяця стався спалах захворювання. У столиці діють посилені заходи епідеміологічного контролю, ситуація поступово поліпшується.

Раніше, Китай схвалив проведення клінічних випробувань шостої вакцини проти COVID-19.

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