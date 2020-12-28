Пандемія: у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Фінляндії зафіксували перший випадок захворювання на новий тип коронавірусу з Великої Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kouvolan Sanomat.
“У Кіменлааксо виявили носія серйозної мутації коронавірусу, що з’явився у Британії під час Різдва. Носій британської мутації приїхав до Кіменлааксо з Великої Британії, щоб провести Різдво”, - повідомили у ЗМІ,
Вказано, що за словами головного лікаря-інфекціоніста в Кімсоте Рісто Пієтікяйнена, поки невідомо, наскільки серйозним та чутливим є новий вірус.
Повідомляється, що тест на коронавірус роблять пасажирам при прибутті до аеропорту та через три дні після прибуття, навіть якщо результат був негативним.
“У Кімсоте вивчали безпосереднє оточення носія і намагаються запобігти поширенню хвороби. Інфікована людина перебувала у ізоляції”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що за словами Пієтікяйнена - мутація COVID-19 має більшу здатність до поширення - до 70%.
“Нас хвилюють наслідки, до яких призвела різдвяна вечірка у сімейних колах. Вони повинні з’явитися не пізніше ніж наприкінці тижня або протягом тижня”, - сказав Пієтікяйнен.
Вказано, що у Кіменлааксо половина зафіксованих випадків COVID-19, які зафіксували під час Різдва, а саме 6 випадків - була завезена з Росії, або через контактних осіб, що були у Росії.
Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу на 70% більш заразний. Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.
Після цього, 24 грудня у Британії виявили ще один штам COVID-19, завезений з ПАР.