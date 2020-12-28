Пандемия: в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Финляндии зафиксировали первый случай заболевания новым типом коронавируса из Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kouvolan Sanomat.
"В Кименлааксо обнаружили носителя серьезной мутации коронавируса, появившийся в Британии во время Рождества. Носитель британской мутации приехал в Кименлааксо из Великобритании, чтобы провести Рождество", - сообщили в СМИ,
Указано, что по словам главного врача-инфекциониста в Кимсоте Ристо Пиетикяйнена, пока неизвестно, насколько серьезным и чувствительным является новый вирус.
Сообщается, что тест на коронавирус делают пассажирам при прибытии в аэропорт и через три дня после прибытия, даже если результат был отрицательным.
"В Кимсоте изучали непосредственное окружение носителя и пытаются предотвратить распространение болезни. Инфицированный человек находился на изоляции", - указано в сообщении.
Отмечается, что по словам Пиетикяйнена - мутация COVID-19 имеет большую способность к распространению - до 70%.
"Нас волнуют последствия, к которым привела рождественская вечеринка в семейных кругах. Они должны появиться не позднее конца недели или в течение недели", - сказал Пиетикяйнен.
Указано, что в Кименлааксо половина зафиксированных случаев COVID-19, которые зафиксировали во время Рождества, а именно 6 случаев - была завезена из России, или из-за контактных лиц, которые были в России.
Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса на 70% более заразный. Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.
После этого, 24 декабря в Британии обнаружили еще один штамм COVID-19, завезенный из ЮАР.