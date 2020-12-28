Пандемия: в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 58445 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 115398 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 126603 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 306093 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 178703 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 449668 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 334412 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222632 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248450 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257163 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.1м/с
78%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 71111 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 16178 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 39658 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 35331 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 19378 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 72086 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 85795 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 175733 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 306093 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 449668 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 7776 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 24348 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 32633 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 62192 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 85025 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Пандемия: в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Киев • УНН

 • 14091 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Финляндии зафиксировали первый случай заболевания новым типом коронавируса из Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kouvolan Sanomat.

Пандемия: в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

"В Кименлааксо обнаружили носителя серьезной мутации коронавируса, появившийся в Британии во время Рождества. Носитель британской мутации приехал в Кименлааксо из Великобритании, чтобы провести Рождество", - сообщили в СМИ,

Указано, что по словам главного врача-инфекциониста в Кимсоте Ристо Пиетикяйнена, пока неизвестно, насколько серьезным и чувствительным является новый вирус.

Сообщается, что тест на коронавирус делают пассажирам при прибытии в аэропорт и через три дня после прибытия, даже если результат был отрицательным.

"В Кимсоте изучали непосредственное окружение носителя и пытаются предотвратить распространение болезни. Инфицированный человек находился на изоляции", - указано в сообщении.

Отмечается, что по словам Пиетикяйнена - мутация COVID-19 имеет большую способность к распространению - до 70%.

"Нас волнуют последствия, к которым привела рождественская вечеринка в семейных кругах. Они должны появиться не позднее конца недели или в течение недели", - сказал Пиетикяйнен.

Указано, что в Кименлааксо половина зафиксированных случаев COVID-19, которые зафиксировали во время Рождества, а именно 6 случаев - была завезена из России, или из-за контактных лиц, которые были в России.

Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса на 70% более заразный. Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.

После этого, 24 декабря в Британии обнаружили еще один штамм COVID-19, завезенный из ЮАР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70