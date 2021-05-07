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ЗМІ: республіканці Конгресу США вирішили розслідувати причини пандемії COVID-19

ЗМІ: республіканці Конгресу США вирішили розслідувати причини пандемії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Республіканці Палати представників Конгресу США починають власне розслідування причин, що призвели до поширення нового коронавірусу по всьому світу. Про це повідомила в п’ятницю газета The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Члени Конгресу наполягають на необхідності ретельно вивчити версію про витік коронавірусу нібито з Уханьского інституту вірусології КНР. Конгресмени вимагають від федерального уряду США оприлюднити з цього приводу всі наявні у нього дані. Республіканці відправили листи з проханням надати відповідні відомості до Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань, Держдепартаменту, а також в неурядову організацію “EcoHealth Alliance”, що співпрацює з китайським інститутом.

В кінці березня офіційна представниця МЗС Хуа Чуньїн заявила, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повинна вивчити версії про витік коронавірусу з військової лабораторії США в Форт-Детріку і з подібних установ інших країн. Вона підкреслила, що уряд Китаю готовий на подальшу співпрацю з ВООЗ в рамках досліджень походження коронавірусу.

Доповідь про причини пандемії

Доповідь міжнародної місії експертів про поїздку в Китай в січні — лютому з метою з’ясування походження збудника COVID-19 була опублікована в березні, в ній фахівці не змогли прийти до однозначного висновку про походження COVID-19.

Відразу після публікації доповіді США, а також Австралія, Велика Британія, Данія, Ізраїль, Канада, Латвія, Литва, Норвегія, Словенія, Чехія, Естонія, Південна Корея і Японія висловили “занепокоєння нещодавнім дослідженням в Китаї, проведеним в ВООЗ”. Прямої критики висновків в заяві 14 країн не містилося, проте наголошувалося, що робота експертів була проведена “зі значною затримкою”, без доступу до повної інформації і зразків. Білий дім, коментуючи доповідь, що вийшла, заявив, що звіт не містить “критично важливих” даних і не дає повного розуміння проблеми.

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