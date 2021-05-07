СМИ: республиканцы Конгресса США решили расследовать причины пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Республиканцы Палаты представителей Конгресса США начинают собственное расследование причин, которые привели к распространению нового коронавируса по всему миру. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, пишет УНН.
Детали
Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии КНР. Конгрессмены требуют от федерального правительства США обнародовать по этому поводу все имеющиеся у него данные. Республиканцы отправили письма с просьбой предоставить соответствующие сведения в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Госдепартамент, а также в неправительственную организацию “EcoHealth Alliance”, сотрудничающую с китайским институтом.
В конце марта официальный представитель МИД Хуа Чуньин заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран. Она подчеркнула, что правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса.
Доклад о причинах пандемии
Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе — феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован в марте, в нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19.
Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили “обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным в ВОЗ”. Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена “со значительной задержкой”, без доступа к полной информации и образцам. Белый дом, комментируя вышедший доклад, заявил, что отчет не содержит “критически важных” данных и не дает полного понимания проблемы.