Пандемія: представник ВООЗ у В'єтнамі заявив, що жодної мутації COVID-19 у Данангу - немає

Представник ВООЗ спростував численні повідомлення ЗМІ про те, що виявлений при новому спаласі в Данангу тип вірусу є більш агресивним і має більшу здатність заражати людей. “Не дивлячись на мутації, які з’являються у цього вірусу, немає причин для більшого занепокоєння. Згідно з наявними даними, потенціал передачі і вірулентність цього вірусу не змінилися”, — підкреслив він.

Пак Кідонг також високо оцінив здійснювані В’єтнамом заходи з профілактики та боротьби з поширенням коронавірусу. За його словами, своєчасне виявлення минулого тижня нових локальних випадків зараження коронавірусом довело ефективність системи епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями у В’єтнамі.

Новий спалах коронавірусу стався після 99 днів відсутності випадків зараження всередині В’єтнаму. З кінця минулого тижня у Данангу і провінціях, які знаходяться поруч з ним, зареєстровані 39 інфікованих. Ще по дві людини, які заразилися після відвідування Дананга, виявлені за останні дні в Ханої і в південному мегаполісі Хошиміні.

Перший випадок інфікування коронавірусом був виявлений у В’єтнамі 23 січня. За минулий період всього заразилися 459 осіб, 369 з яких вже повністю вилікувалися. У медичних установах під наглядом лікарів в даний час знаходяться 90 хворих. На обсервації в карантинних центрах залишаються близько 14,2 тис. осіб, ще 66,8 тис. місцевих жителів проходять карантин в домашніх умовах.

При цьому, згідно з даними ВООЗ — у В’єтнамі 446 інфікованих, летальних випадків не зафіксували.