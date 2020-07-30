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Пандемия: представитель ВОЗ во Вьетнаме заявил, что никакой мутации COVID-19 в Дананге - нету

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Появление новых случаев заражения коронавирусом в третьем по величине городе Вьетнама Дананге не вызывает серьезных опасений, поскольку вирулентность этого штамма ничем не отличается от вируса, встречающегося в других странах. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Пак Кидонг, сообщает в четверг местное издание VnExpress, передает УНН.

Представитель ВОЗ опроверг многочисленные сообщения СМИ о том, что выявленный при новой вспышке в Дананге тип вируса является более агрессивным и обладает большей способностью заражать людей. “Несмотря на мутации, которые появляются в этом вирусе, нет причин для большего беспокойства. Согласно имеющимся данным, потенциал передачи и вирулентность этого вируса не изменились”, — подчеркнул он.

Пак Кидонг также высоко оценил осуществляемые Вьетнамом меры по профилактике и борьбе с распространением коронавируса. По его словам, своевременное обнаружение на прошлой неделе новых локальных случаев заражения коронавирусом доказало эффективность системы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями во Вьетнаме.

Новая вспышка коронавируса произошла после 99 дней отсутствия случаев заражения внутри Вьетнама. С конца прошлой недели в Дананге и находящихся рядом с ним провинциях зарегистрированы 39 инфицированных. Еще по два человека, заразившихся после посещения Дананга, выявлены за последние дни в Ханое и в южном мегаполисе Хошимине.

Первый случай инфицирования коронавирусом был обнаружен во Вьетнаме 23 января. За минувший период всего заразились 459 человек, 369 из которых уже полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей в настоящее время находятся 90 заболевших. На обсервации в карантинных центрах остаются порядка 14,2 тыс. человек, еще 66,8 тыс. местных жителей проходят карантин в домашних условиях.

При этом, согласно данным ВОЗ — во Вьетнаме 446 инфицированных, летальных случаев не зафиксировали.

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