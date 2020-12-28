Пандемія: попадання коронавірусу у популяцію норок зменшило його заразність для людей - дослідження

Важливо відзначити, що наукові матеріали, опубліковані на bioRxiv — на даний момент проходять фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

“Поширення коронавірусу серед норок стало великою проблемою для людства, так як в їхній популяції SARS-CoV-2 швидко мутує. При цьому він може повторно повернутися до людини. Аналіз геномів тих штамів вірусу, які були широко поширені серед норок, показав, що вони або рідше заражають людину або взагалі не зустрічаються серед людей”, — пише доцент Університету префектури Акіта (Японія) Томокадзу Конісі.

Проблему з норками і коронавірусом нового типу виявили в кінці квітня цього року. Тоді нідерландські ЗМІ повідомили, що місцеві епідеміологічні служби знайшли сліди вірусу в організмі норок, яких вирощували на двох фермах в провінції Північний Брабант. Влада Нідерландів припустила, що вірус потрапив до тварин від заражених працівників ферм.

Пізніше вогнища коронавірусу зафіксували на фермах норок в США, Канаді, Данії та інших країнах Європи. Через це влада почала масово знищувати тварин і забороняти їх розведення. Додаткові побоювання викликало те, що в популяціях норок вірус мутує особливо швидко і легко передається від людей до тварин і назад.

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Томокадзу Конісі детально проаналізував, які мутації з’явилися в геномі коронавірусу після того, як патоген потрапив в популяцію норок. За допомогою цих даних він вивчив, в який бік рухається еволюція вірусу. Конісі зіставив набори дрібних змін з геномах вірусів зі звіроферми і схожих на них штамів SARS-CoV-2, які циркулюють серед жителів Нідерландів, Данії та інших країн.

Аналіз показав, що в деяких регіонах Європи віруси норок і людей почали змінюватися по різних траєкторіях. Тому поступово віруси тварин стали менш заразними і небезпечними для людей. Як зазначає Конісі, штами коронавірусу, які циркулюють серед тварин, поки не зустрічаються серед жителів Нідерландів та інших країн, де розводять норок.

Також в популяціях норок поки немає особливо заразних для людини штамів коронавірусу, а також тих різновидів вірусу, які виникли в ході другої хвилі епідемії. Це може говорити про те, що вірус дуже добре пристосувався до зараження тієї чи іншої популяції і втратив здатність однаково ефективно поширюватися і серед людей, і серед норок.

Про це говорить і те, що ті штами коронавірусу, які потрапили до людей від норок і почали поширюватися в кінці літа, зараз майже повністю зникли з популяції, а частка смертей від COVID-19 при цьому зросла. Це говорить про те, що вони були менш заразливі і загрожували людині менше, ніж ті варіації вірусу, які почали циркулювати серед людей недавно.

Подальше вивчення вірусів норок, як вважає Томокадзу Конісі, дозволить людству використовувати подібні штами SARS-CoV-2 в якості основи для вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, на початку листопада в Данії зафіксували новий штам коронавірусу. Через це в країні вбили від 15 до 17 мільйонів особин норок, які жили на 1 139 фермах.