Пандемия: попадание коронавируса в популяцию норок уменьшило его заразность для людей - исследование

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

“Распространение коронавируса среди норок стало большой проблемой для человечества, так как в их популяции SARS-CoV-2 быстро мутирует. При этом он может повторно вернуться к человеку. Анализ геномов тех штаммов вируса, которые были широко распространены среди норок, показал, что они или реже заражают человека или вообще не встречаются среди людей”, — пишет доцент Университета префектуры Акита (Япония) Томокадзу Кониси.

Проблему с норками и коронавирусом нового типа выявили в конце апреля этого года. Тогда нидерландские СМИ сообщили, что местные эпидемиологические службы нашли следы вируса в организме норок, которых выращивали на двух фермах в провинции Северный Брабант. Власти Нидерландов предположили, что вирус попал к животным от зараженных работников ферм.

Позже очаги коронавируса зафиксировали на фермах норок в США, Канаде, Дании и других странах Европы. Из-за этого власти стали массово уничтожать животных и запрещать их разведение. Дополнительные опасения вызвало то, что в популяциях норок вирус мутирует особенно быстро и легко передается от людей к животным и обратно.

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Томокадзу Кониси детально проанализировал, какие мутации появились в геноме коронавируса после того, как патоген попал в популяцию норок. С помощью этих данных он изучил, в какую сторону движется эволюция вируса. Кониси сопоставил наборы мелких изменений из геномах вирусов со звероферм и похожих на них штаммов SARS-CoV-2, которые циркулируют среди жителей Нидерландов, Дании и других стран.

Анализ показал, что в некоторых регионах Европы вирусы норок и людей начали меняться по разным траекториям. Поэтому постепенно вирусы животных стали менее заразными и опасными для людей. Как отмечает Кониси, штаммы коронавируса, которые циркулируют среди животных, пока не встречаются среди жителей Нидерландов и других стран, где разводят норок.

Также в популяциях норок пока нет особенно заразных для человека штаммов коронавируса, а также тех разновидностей вируса, которые возникли в ходе второй волны эпидемии. Это может говорить о том, что вирус слишком хорошо приспособился к заражению той или другой популяции и потерял способность одинаково эффективно распространяться и среди людей, и среди норок.

Об этом говорит и то, что те штаммы коронавируса, которые попали к людям от норок и начали распространяться в конце лета, сейчас почти полностью исчезли из популяции, а доля смертей от COVID-19 при этом выросла. Это говорит о том, что они были менее заразны и угрожали человеку меньше, чем те вариации вируса, которые начали циркулировать среди людей недавно.

Дальнейшее изучение вирусов норок, как считает Томокадзу Кониси, позволит человечеству использовать подобные штаммы SARS-CoV-2 в качестве основы для вакцины от COVID-19.

Напомним, в начале ноября в Дании зафиксировали новый штамм коронавируса. Из-за этого в стране убили от 15 до 17 миллионов особей норок, живших на 1139 фермах.