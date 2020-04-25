Пандемія коронавірусу: ЗМІ повідомили про план поновити розіграш АПЛ у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Англійська футбольна прем'єр-ліга планує відновити перерваний через пандемію коронавірусно інфекції сезон без глядачів на обмеженому числі арен. Про це передає The Times, передає УНН.
За інформацією видання, ігри пройдуть на стадіонах, список яких буде схвалений владою. Скорочення кількості арен дозволить знизити навантаження на медичні служби і органи правопорядку.
Як повідомляє The Times, в якості можливої дати відновлення сезону обговорюється 8 червня. При такому сценарії першість завершиться до 27 липня, а новий сезон почнеться 22 серпня.
До кінця сезону в чемпіонаті Англії залишилося провести 92 матчі. Близько половини з них, за даними газети, планується транслювати в прямому ефірі.
На початку квітня перерву в чемпіонаті Англії, пов’язаний з пандемією COVID-19, продовжили на невизначений термін. Представники всіх команд домовилися провести консультації з футболістами з приводу скорочення річної зарплати на 30%.
Після 29 турів в турнірній таблиці чемпіонату Англії лідирує “Ліверпуль”, який набрав 82 очки. Друге місце займає “Манчестер Сіті”, у якого 57 балів. Трійку лідерів замикає “Лестер” з 53 очками.
До 25 квітня у Великій Британії зареєстрували 144,6 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, від ускладнень померли 19,5 тис. осіб.
Додамо, що один з стадінов АПЛ став центром тестування на COVID-19.