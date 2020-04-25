Пандемия коронавируса: СМИ узнали о планах возобновить розыгрыш АПЛ в июне

По информации издания, игры пройдут на стадионах, список которых будет одобрен властями. Сокращение количества арен позволит снизить нагрузку на медицинские службы и органы правопорядка.

Как сообщает The Times, в качестве возможной даты возобновления сезона обсуждается 8 июня. При таком сценарии первенство завершится к 27 июля, а новый сезон начнется 22 августа.

До конца сезона в чемпионате Англии осталось провести 92 матча. Около половины из них, по данным газеты, планируется транслировать в прямом эфире.

В начале апреля перерыв в чемпионате Англии, связанный с пандемией COVID-19, продлили на неопределенный срок. Представители всех команд договорились провести консультации с футболистами по поводу сокращения годовой зарплаты на 30%.

После 29 туров в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует “Ливерпуль”, набравший 82 очка. Второе место занимает “Манчестер Сити”, у которого 57 баллов. Тройку лидеров замыкает “Лестер” с 53 очками.

К 25 апреля в Великобритании зарегистрировали 144,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 19,5 тыс. человек.

Добавим, что один из стадинов АПЛ стал центром тестирования на COVID-19.