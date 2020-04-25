Пандемія коронавірусу: ВООЗ попереджає, що швидкі експрес-тести можуть давати помилкові результати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я виступила з попередженням, що швидкі тести на COVID-19 можуть бути недостатньо точними та видавати помилкові результати, передає УНН з посиланням на повідомлення організації.
“Лабораторні тести, що виявляють антитіла до SARS-CoV-2 у людей, включаючи швидкі імунодіагностичні тести, потребують подальшої валідації для визначення їх точності та надійності. Неточні імунодіагностичні тести можуть помилково класифікувати людей двома способами”, — вказали у ВООЗ.
Перший полягає в тому, що вони можуть помилково позначати людей, які були заражені як негативні, а другий — люди, які не були заражені, помилково позначаються як позитивні.
“Обидві помилки мають серйозні наслідки і вплинуть на зусилля щодо контролю. Ці тести також повинні точно відрізняти минулі інфекції від SARS-CoV-2 та ті, які були викликані відомим набором шести коронавірусів людини. Чотири з цих вірусів викликають застуду і широко розповсюджуються. Решта два — це віруси, які спричиняють Близькосхідний респіраторний синдром та важкий гострий респіраторний синдром”, — додали у повідомленні.
Додамо, що ВООЗ виступила проти введення “імунних паспортів” для одужалих від COVID-19.