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Пандемія коронавірусу: ВООЗ виступила проти введення "імунних паспортів" для одужалих від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сьогоднішній день не існує доказів того, що у перехворів COVID-19 людини виробляється імунітет до повторного зараження, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пише УНН.

Деякі уряди вважають, що наявність антитіл, які виробляються в організмі людини після зараження коронавірусом, може служити підставою для видачі їй так званого “імуннопаспорта”, що свідчитиме про її стійкість до інфекції, повідомили в ВООЗ. Такі паспорти можуть давати перехворілій людині право на переміщення або вихід на роботу.

“Зараз немає доказів того, що люди, які вилікувалися від COVID-19 і мають антитіла, захищені від повторного зараження”, — попередили в ВООЗ.

Велика частина досліджень організації показує, що люди, які вилікувалися від зараження, мають антитіла. Однак деякі з них мають дуже низький рівень таких антитіл.

Крім того, тести, які виявляють антитіла, потребують подальшого дослідження з метою визначення їх точності і надійності, відзначили в ВООЗ. Недостатньо точні тести можуть помилково стверджувати, що людина здорова, тоді як вона заражена коронавірусом, і навпаки. В обох випадках помилка може призвести до серйозних наслідків, попереджають в організації.

Введення системи сертифікатів, що підтверджують імунітет людини до коронавірусу, обговорюється в ряді країн, наприклад в Італії і Німеччині. Провідний експерт США з коронавірусу Ентоні Фаучі також заявляв, що в країні розглядається можливість ввести подібні паспорта. Для їх власників будуть зняті деякі обмеження, наприклад на відвідування громадських місць.

На початку минулого тижня в ВООЗ заявляли, що наука поки не дає однозначної відповіді на питання, чи може перехворіла коронавірусом людина заразитися ним ще раз. “Це невідомо”, — відзначав виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан.

Раніше ВООЗ дала прогноз щодо вакцини проти COVID-19.

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