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Пандемия коронавируса: ВОЗ предупреждает, что быстрые экспресс-тесты могут давать ложные результаты

Киев  •  УНН

 • 20167 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения выступила с предупреждением, что быстрые тесты на COVID-19 могут быть недостаточно точными и выдавать ошибочные результаты, передает УНН со ссылкой на сообщение организации.

“Лабораторные тесты, выявляющие антитела к SARS-CoV-2 у людей, включая быстрые иммунодиагностические тесты, требуют дальнейшей валидации для определения их точности и надежности. Неточные иммунодиагностические тесты могут ошибочно классифицировать людей двумя способами”, — указали в ВОЗ.

Первый заключается в том, что они могут ошибочно обозначать людей, которые были заражены как негативные, а второй — люди, которые не заражены, ошибочно обозначаются как положительные.

“Обе ошибки имеют серьезные последствия и повлияют на усилия по контролю. Эти тесты также должны точно отличать прошлые инфекции от SARS-CoV-2 и те, которые были вызваны известным набором шести коронавирусов человека. Четыре из этих вирусов вызывают простуду и широко распространяются. Остальные два — это вирусы, которые вызывают Ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром”, — добавили в сообщении.

Добавим, что ВОЗ выступила против введения “иммунных паспортов” для излечившихся от COVID-19.

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