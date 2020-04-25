Пандемия коронавируса: ВОЗ предупреждает, что быстрые экспресс-тесты могут давать ложные результаты

“Лабораторные тесты, выявляющие антитела к SARS-CoV-2 у людей, включая быстрые иммунодиагностические тесты, требуют дальнейшей валидации для определения их точности и надежности. Неточные иммунодиагностические тесты могут ошибочно классифицировать людей двумя способами”, — указали в ВОЗ.

Первый заключается в том, что они могут ошибочно обозначать людей, которые были заражены как негативные, а второй — люди, которые не заражены, ошибочно обозначаются как положительные.

“Обе ошибки имеют серьезные последствия и повлияют на усилия по контролю. Эти тесты также должны точно отличать прошлые инфекции от SARS-CoV-2 и те, которые были вызваны известным набором шести коронавирусов человека. Четыре из этих вирусов вызывают простуду и широко распространяются. Остальные два — это вирусы, которые вызывают Ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром”, — добавили в сообщении.

Добавим, что ВОЗ выступила против введения “иммунных паспортов” для излечившихся от COVID-19.