Пандемія коронавірусу: Велика Британія повідомила про ще 210 жертв COVID-19

Як повідомляється, ще 3877 осіб отримали позитивний результат на COVID-19 за неділю, що означає, що у 223 060 осіб в країні було офіційно діагностовано коронавірус з початку спалаху.

Сьогоднішнє збільшення кількості загиблих є найменшим з 26 березня, всього через три дні після початку локдауну, коли жертв було 183.

Зазначено також, що вчора в Великій Британії на коронавірус протестували тільки 65 337 осіб, що "далеко не відповідає меті в 100 000 осіб".

Додамо, пом'якшення карантинного режиму у Великій Британії оголошене увечері 10 травня прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном.

Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужали уже понад 1,4 млн осіб.