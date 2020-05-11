Пандемія коронавірусу: Велика Британія повідомила про ще 210 жертв COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Велика Британія сьогодні оголосила про ще 210 жертв коронавірусу, у результаті чого загальна кількість загиблих через COVID-19 в країні досягла 32 065. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Як повідомляється, ще 3877 осіб отримали позитивний результат на COVID-19 за неділю, що означає, що у 223 060 осіб в країні було офіційно діагностовано коронавірус з початку спалаху.
Сьогоднішнє збільшення кількості загиблих є найменшим з 26 березня, всього через три дні після початку локдауну, коли жертв було 183.
Зазначено також, що вчора в Великій Британії на коронавірус протестували тільки 65 337 осіб, що "далеко не відповідає меті в 100 000 осіб".
Додамо, пом'якшення карантинного режиму у Великій Британії оголошене увечері 10 травня прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном.
Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужали уже понад 1,4 млн осіб.