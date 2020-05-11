Пандемия коронавируса: Великобритания сообщила о еще 210 жертвах COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Великобритания сегодня объявила о еще 210 жертвах коронавируса, в результате чего общее число погибших из-за COVID-19 в стране достигло 32 065. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Как сообщается, еще 3877 людей получили положительный результат на COVID-19 за воскресенье, что означает, что у 223 060 человек в стране было официально диагностировано коронавирус с начала вспышки.
Сегодняшнее увеличение количества погибших является наименьшим с 26 марта, всего через три дня после начала локдауна, когда жертв было 183.
Отмечено также, что вчера в Великобритании на коронавирус протестовали только 65 337 человек, что "далеко не соответствует цели в 100 000 человек".
Добавим, смягчение карантинного режима в Великобритании объявлено вечером 10 мая премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
Напомним, от коронавируса в мире выздоровели уже более 1,4 млн человек.